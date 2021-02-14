Бой Шавката Рахимова и Джозефа Диаса завершился вничью

Ничьей закончился поединок россиянина Шавката Рахимова и американца Джозефа Диаса. Бой состоялся в Индио (Калифорния, США) 14 февраля.

По очкам был зафиксирован ничейный результат. Один из судей выставил счет 115-113 в пользу Диаса, два других — 114-114.

Диас ранее был лишен титула чемпиона IBF в первом легком весе, так как не сумел уложиться в рамки весовой категории. Рахимову для того, чтобы завоевать пояс, нужна была победа.

26-летний россиянин победил в 15 боях (12 нокаутов) на профессиональном ринге. У 28-летнего американца 31 победа (15 нокаутов) и одно поражение. Для обоих спортсменов это первая ничья.