Сегодня, 31 октября, состоится вечер бокса в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Красной Поляне. В главном поединке сойдутся экс-чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом тяжелом весе Мурат Гассиев и албанец Нури Сефери.

Бои предварительного карда начнутся в 18:10 мск. Поединки будут показаны в прямом эфире на YouTube-канале «Спорт-Экспресс».

Турнир по боксу с участием Мурата Гассиева пройдет в Сочи 31 октября. РЕН ТВ выступает соорганизатором турнира в рамках проекта «Бойцовский клуб» и проведет эксклюзивную трансляцию главных боев.

Расписание и участники всех боев «Бойцовский клуб РЕН ТВ»