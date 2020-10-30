31 октября в Красной Поляне (Краснодарский край) пройдет вечер бокса в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В главном бою экс-чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом тяжелом весе Мурат Гассиев встретится с албанцем Нури Сефери.

Свыше 90,7 кг: Мурат Гассиев (Россия) — Нури Сефери (Албания).

До 69,9 кг: Эдгар Гукасян (Россия) — Эммануэль Амос (Танзания).

Свыше 90,7 кг: Арслан Яллыев — Ариэль Эстебан Бракамонте (Аргентина)

Бои предварительного карда начнутся в 18:10 мск. Поединки будут показаны в прямом эфире на Youtube-канале «Спорт-Экспресс».

До 69,9 кг: Степан Диюн (Россия) — Хассани Бушири (Танзания).

До 63,5 кг: Адлан Абдурашидов (Россия) — Пиаларри Мзее Идди Салум (Танзания).

До 61,2 кг: Тигран Узлян (Россия) — Шодилбек Шаробиддинов (Узбекистан).

До 66,7 кг: Шахабас Махмудов (Россия) — Павев Мамонтов (Россия).

До 66,7 кг: Вусал Алиев (Россия) — Радмир Абдурахманов (Россия).

До 69,9 кг: Йонис Теллес (Куба) — Андрей Томащук (Россия).

До 79,4 кг: Давид Дзукаев (Россия) — Фаррух Джураев (Узбекистан).

Турнир по боксу с участием Мурата Гассиева пройдет в Сочи 31 октября. РЕН ТВ выступает соорганизатором турнира в рамках проекта «Бойцовский клуб» и проведет эксклюзивную трансляцию главных боев.