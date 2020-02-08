Бой Лопеса и Ломаченко может состояться 30 мая

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес заявил, что недоволен ходом переговоров о поединке с обладателем титулов WBA, WBO и WBC Василием Ломаченко. Несмотря на то, что оба боксера работают с промоутером Бобом Арумом, диалог их команд оказался не самым продуктивным.

Изначально планировалось, что бой Лопес — Ломаченко состоится в апреле, однако Лопес сообщил, что подерется с украинским чемпионом в мае или июне. Вероятно, Лопес уже знает дату поединка, на что намекает его запись в Twitter.

— 30 мая, — написал боксер в соцсети.

May 30th ? — Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) February 8, 2020

Ранее в качестве основного места проведения шоу называлась арена Madison Square Garden в Нью-Йорке.