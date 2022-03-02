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Сегодня, 13:11

Бой Головкин — Мурата может состояться 9 апреля в Японии

Действующий чемпион мира по версиям IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1) подерется с чемпионом WBA Риотой Муратой (16-2) 9 апреля в Японии, сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники.

Объединительный поединок планируется провести на арене Saitama Super Arena в городе Сайтама. Победа над японцем может дать Головкину еще один шанс встретиться с Саулем Альваресом (57-1) на ринге.

Изначально бой Головкин — Мурата должен был состояться в Японии 29 декабря на арене Saitama Super Arena. Однако из-за введенных в стране ограничений, вызванных пандемией коронавируса, бой был отложен.

В последний раз казахстанский боксер выходил на ринг против поляка Камила Шеремета (21-2) 18 декабря 2020 года. Головкин в седьмом раунде в четвертый раз отправил поляка в нокдаун, после чего бой был остановлен. Мурата боксировал в прошлый раз 23 декабря 2019 года, победив Стивена Батлера (28-3) техническим нокаутом в 5-м раунде.

(Давид Хачатрян)

Геннадий Головкин
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