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Сегодня, 18:07

«Проконсультируемся и пойдем своим путем». Хрюнов — о решении WBA исключить российских боксеров из рейтингов

Промоутер Хрюнов прокомментировал решение WBA исключить российских и белорусских боксеров из рейтингов
Владислав Флегонтов
Корреспондент

Промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о решении WBA исключить российских и белорусских боксеров из рейтингов.

«A, то этого бы никогда не произошло. Это дискриминационная мера, которая может обернуться многомиллионными исками. Мы готовим свою позицию. Это очень большая ошибка, которая формирует новую историческую среду в боксе. У нас есть очень сильная позиция в любительском боксе, есть международная федерация, которую возглавляет Умар Назарович. Мы проконсультируемся и пойдем своим путем», — сказал Хрюнов «СЭ».

WBA исключил российских и белорусских боксеров из рейтингов и запретил проведение боев в России.

Владимир Хрюнов
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