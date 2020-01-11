Бой Альвареса и Сондерса должен состояться 2 мая

В ближайшее время должно быть объявлено бое о между чемпионом WBA в среднем весе Саулем Альваресом и чемпионом WBO в суперсреднем весе Билли Джо Сондерсом. Поединок может быть анонсирована уже на следующей неделе, сообщает Boxing News 24.

Бой должен пройти 2 мая в рамках суперсредней весовой категории.

На счету 29-летнего Альвареса 53 победы, 1 поражение и 2 ничьи.

30-летний Билли Джо Сондерс является непобежденным бойцом с 29 победами.