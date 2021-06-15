Более 6500 боксеров приняли участие во флешмобе в поддержку Путина

Более 6500 боксеров поучаствовали в открытой тренировке в поддержку президента России Владимира Путина, сообщается на официальном сайте Федерации бокса России.

Флешмоб побил мировой рекорд и стал самой массовой тренировкой по боксу. Предыдущий рекорд уже устанавливался в 2017 году, во время празднования Международного дня бокса, когда на Красную площадь пришло 3500 боксеров.

Акция прошла в рамках программы официальных мероприятий проведения в Екатеринбурге командного Кубка России по боксу, который с 4 по 19 июня проходит на арене КСК Уралец.

В открытой тренировке приняли участие президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев, основатель компании «Сима-Ленд» Андрей Симановский, олимпийские чемпионы по боксу Егор Мехонцев, Рахим Чахкиев и Евгений Тищенко, абсолютный чемпион мира по боксу Костя Дзю, чемпионы мира по боксу Денис Лебедев и Александр Беспутин.