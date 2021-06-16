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Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер провели битву взглядов, длившуюся почти 6 минут

09:48
Тайсон Фьюри (слева) и Деонтей Уайлдер. Фото AFP
Тайсон Фьюри (слева) и Деонтей Уайлдер. Фото AFP
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Действующий обладатель пояса WBC в тяжелом весе, британец Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер провели дуэль взглядов, которая длилась почти шесть минут. Их третий поединок состоится в ночь на 25 июля на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

Боксеры встретились лицом к лицу на первой пресс-конференции в Лос-Анджелесе. Они смотрели друг на друга рекордные 5 минут и 25 секунд. Первым, кто отвел взгляд, стал Уайлдер.

Итогом первого боя боксеров стала ничья. В реванше Фьюри сенсационно нокаутировал Уайлдера.

На счету Фьюри 30 побед, 0 поражений, 1 ничья. У Уайлдера — 42 победы, 1 поражение, 1 ничья.

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Иван Торопцев все материалы автора
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