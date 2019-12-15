Боксерши устроили акцию протеста во время профессионального турнира

14 декабря в Москве на профессиональном турнире по боксу «Дерись и побеждай» Татьяна Дваждова из Санкт-Петербурга и москвичка Юлия Волкова на ринге вместо боя подняли плакаты с требованием допустить женщин до соревнований с мужчинами. Спортсменки заявили, что женщинам не нужна отдельная категория. Организаторы турнира вывели спортсменок с ринга. Для Дваждовой и Волковой это были первые профессиональные соревнования.

— Специально для этого мы сделали лицензию профессиональных боксеров, в общей сложности акция обходится вместе с проездом из Питера в Москву, оформлением всех справок, оплатой судейства и прочими расходами в 50 тысяч. Я работаю грузчиком, и мне самой найти такую сумму просто невозможно, мы делали сбор денег на данную акцию, — рассказала Дваждова. — Плакаты выносили под баннерами клубов, которые заранее согласовали. Таких клубов в реальности не существует. После выхода на ринг наши люди, которые были заявлены, как секунданты, передали нам плакаты. Все было хорошо продумано, вначале хотели выносить в сумке, но так как турнир серьезный, снимают каналы спортивного телевидения, решили, что с сумками могут не пропустить.