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Боксера Амир Хана дисквалифицировали на два года за допинг

Ана Горшкова
Корреспондент
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Британский боксер Амир Хан дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Антидопингового агентства Великобритании (UKAD).

«19 февраля 2022 года UKAD взяло анализ мочи Хана перед боем с Келлом Бруком, образец показал наличие остарина. Вещество внесено в список Всемирного антидопингового агентства как анаболический агент и является запрещенным. Хан согласился с предъявленными обвинениями и заявил, что прием остарина не был преднамеренным, независимая комиссия доказала это, наложила двухлетний запрет на участие в соревнованиях и аннулировала результат Хана в поединке против Брука. Дисквалификация истекает 5 апреля 2024 года», — говорится в заявлении.

36-летний Хан последний бой провел 20 февраля 2022 года против соотечественника Келла Брука, проиграв техническим нокаутом в шестом раунде. Всего он одержал 34 победы (21 нокаутом) и потерпел 5 поражений.

В мае 2022 года журналист радиостанции Talksport Майкл Бенсон сообщил, что Хан завершил профессиональную карьеру.

Бокс
Амир Хан
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