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Сегодня, 17:11

Макс «Топор» Щербаков о драке с тренером: «Он кричал: «Как ты мог слить бой?»

Макс «Топор» Щербаков рассказал о драке с тренером после поражения в поединке с Новоселовым
Иван Торопцев
Корреспондент

Боксер Максим «Топор» Щербаков рассказал о драке со своим тренером Альбертом Кармазяном после поражения от Максима Новоселова на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Инициатором был Альберт, который в принципе, должен был быть на моей стороне, он был в моем углу. Мне было плохо после поединка, он начал на меня в неадекватном состоянии кричать: «Ты че, слил бой, как ты мог слить бой? Ты че, мог встать?». Хотя я говорил рефери, что могу продолжать. Я не хочу с этим человеком общаться, пересекаться, это неадекватно — там стояли моя жена, друзья, такого не ожидал», — приводит РЕН ТВ слова Щербакова.

По словам спортсмена, Кармазян нанес ему несколько ударов и сломал нос.

Бой Макса «Топора» и Максима Новоселова состоялся вчера в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». «Топор» уступил Новоселову техническим нокаутом во втором раунде.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/933471-izbityi-pomoshchnikom-maks-topor-on-krichal-kak-ty-mog-slit-boi
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