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Сегодня, 16:05

Магомед Исмаилов дебютирует в боксе поединком против Дуродолы на РЕН ТВ

Бой Исмаилова и Дуродолы по правилам бокса состоится 25 февраля
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Магомед Исмаилов.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Известный российский боец ММА Магомед Исмаилов проведет бой по правилам бокса с опытным нигерийцем Оланреваджу Дуродолу. Об этом сообщили во время прямой трансляции вечера бокса «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в главном событии которого Зелимхан Дукаев судейским решением победил Вячеслава Дацика.

Бой Исмаилова и Дуродолы состоится 25 февраля в студии телеканала РЕН ТВ.

За плечами Дуродолы в боксе 46 профессиональных поединков. На его счету 37 побед и 9 поражений. В прошлом боксер из Нигерии выигрывал у россиянина Дмитрия Кудряшова.

В активе Исмаилова в ММА 17 побед, 3 поражения и 1 ничья. Последний бой он провел в октябре прошлого года, досрочно уступив в реванше Владимиру Минееву.

Также известно, что в июле на турнире RCC Исмаилов встретится с экс-чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко.

Магомед Исмаилов
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