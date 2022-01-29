Магомед Исмаилов дебютирует в боксе поединком против Дуродолы на РЕН ТВ

Известный российский боец ММА Магомед Исмаилов проведет бой по правилам бокса с опытным нигерийцем Оланреваджу Дуродолу. Об этом сообщили во время прямой трансляции вечера бокса «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в главном событии которого Зелимхан Дукаев судейским решением победил Вячеслава Дацика.

Бой Исмаилова и Дуродолы состоится 25 февраля в студии телеканала РЕН ТВ.

За плечами Дуродолы в боксе 46 профессиональных поединков. На его счету 37 побед и 9 поражений. В прошлом боксер из Нигерии выигрывал у россиянина Дмитрия Кудряшова.

В активе Исмаилова в ММА 17 побед, 3 поражения и 1 ничья. Последний бой он провел в октябре прошлого года, досрочно уступив в реванше Владимиру Минееву.

Также известно, что в июле на турнире RCC Исмаилов встретится с экс-чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко.