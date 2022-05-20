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Бой Мейвезера и Мура перенесен на 15 октября

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Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер проведет бой с Доном Муром 15 октября, информирует РЕН ТВ со ссылкой на организаторов мероприятия.

Поединок состоится на вертолетной площадке небоскреба в Дубае в рамках боксерского турнира Global Titans. Взвешивание пройдет 14 октября.

Изначально бой Мейвезера и Мура был запланирован на 14 мая, но он был перенесен из-за траура в ОАЭ в связи со смертью президента страны Халифы бен Заида Аль Нахайяна.

Боксеры, которые должны были выйти в ринг на вертолетной площадке небоскреба, проведут выставочный поединок 21 мая на стадионе в Абу-Даби.

Источник: ren.tv
Флойд Мейвезер-младший
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