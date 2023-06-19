Боб Арум: «Бетербиев заинтересован в поединке с Саулем Альваресом»

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) может сразиться с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (59-2) или обладателем временного титула WBC во втором среднем весе Дэвидом Бенавидесом (27-0).

«Заинтересован ли Бетербиев в поединке с Канело и Бенавидесом? Абсолютно точно. Бетербиев с удовольствием сразился бы с кем-то из них, — сказал Арум Fighthype. — Если WBC пересмотрит свою политику в отношении россиян, мы, конечно, рассмотрим возможность объединительного боя Бетербиева и Бивола, но у Бетербиева в августе будет сложный поединок с англичанином Каллумом Смитом, который очень хорошо бьет и очень хорошо дерется. Посмотрим после этого боя».

Бетербиев подерется с обязательным претендентом на титул WBC в полутяжелом весе Каллумом Смитом (29-1)? 19 августа в Квебеке, Канада.