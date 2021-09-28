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Боб Арум заявил, что Александр Усик в следующем бою должен встретиться с Тайсоном Фьюри

17:22
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Глава компании Top Rank Боб Арум заявил, что Александр Усик в следующем бою должен встретиться с Тайсоном Фьюри. Промоутер полагает, что Энтони Джошуа не стоит требовать немедленного реванша у украинского боксера.

«Считаю, что Джошуа должен уступить. Усик следующий бой должен провести против Тайсона Фьюри», — цитирует Арума boxingnews24.com со ссылкой на IFL TV.

В ночь на 26 сентября в Лондоне Усик нанес поражение Джошуа и отобрал у британца четыре чемпионских пояса. Таким образом, украинец стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной федерации бокса (IBF) и Всемирной боксерской организации (IBO).

Фьюри удерживает пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Ему предстоит третий поединок с американцем Деонтеем Уайлдером. Он намечен на 9 октября.

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Иван Шитик все материалы автора

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