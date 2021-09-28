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Усик планирует привезти чемпионские пояса в Крым

18:29
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Украинский боксер Александр Усик сообщил, что хочет приехать в Крым со своими чемпионскими поясами.

«Пояса надо дождаться (сейчас их персонализируют в честь победы Усика, — Прим. «СЭ».), чтобы ехать домой, — цитирует Усика Liga.net. — Естественно, я хочу увидеть тренера, кумовей, сестру. Зайти в свой зал родненький. Показать тренеру пояса, поблагодарить его. Поеду ли я Крым через месяц? Не могу сказать, не знаю».

Усик ранее стал чемпионом мира в супертяжелом весе по четырем версиям благодаря победе над британцем Энтони Джошуа.

Дополнительная информация:

https://news.liga.net/sport/news/usik-hochet-poehat-v-krym-s-chempionskimi-poyasami

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Евгений Петров все материалы автора

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