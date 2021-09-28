Усик планирует привезти чемпионские пояса в Крым

Украинский боксер Александр Усик сообщил, что хочет приехать в Крым со своими чемпионскими поясами.

«Пояса надо дождаться (сейчас их персонализируют в честь победы Усика, — Прим. «СЭ».), чтобы ехать домой, — цитирует Усика Liga.net. — Естественно, я хочу увидеть тренера, кумовей, сестру. Зайти в свой зал родненький. Показать тренеру пояса, поблагодарить его. Поеду ли я Крым через месяц? Не могу сказать, не знаю».

Усик ранее стал чемпионом мира в супертяжелом весе по четырем версиям благодаря победе над британцем Энтони Джошуа.