Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик в ходе пресс-конференции поделился мнением о политиках, критикующих украинских спортсменов за фото с россиянами.

— Как вы считаете, почему украинская власть наделяет себя правом критиковать и буквально вызывать на ковер спортсменов, которые делают фото с представителями России, но не видят необходимость транслировать топ-1 бой украинского боксера хотя бы на одном телеканале? И как вы думаете, на каком ресурсе смотрел ваш бой президент?

— Я не знаю, по какому телеканалу мой поединок смотрел президент. Имеет ли власть право критиковать... А критикуют меня? Это все хайп, люди заражены хайпом, хотят, чтобы о них говорили, чтобы их слышали. Я понимаю, о чем вы говорите, но я не хочу рекламировать каким-то образом этих людей. Немножко больные они, что тут поделать. Я не знаю, почему не показывали бой. Если бы я работал в этой сфере, то сказал бы, что с трансляцией. Мне кажется, частные спортивные мероприятия не относятся к государству. Если бы какие-то представители власти очень любили бы это дело, то могли бы организовать. Не знаю.. Просто не компетентен в этом деле, сейчас скажу что-то, потом скажут: «О, какую ересть намолол».

25 сентября Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением и стал чемпионом мира в тяжелом весе по четырем титульным версиям.