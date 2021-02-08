Федор Чудинов высказал мнение о поп-боксе с блогерами

Профессиональный боксер Федор Чудинов рассказал, в чем значимость поп-бокса.

«Для бокса это в любом случае полезно. Будет захват новых фанатов. Люди, которые никогда не смотрели бокс, тоже его посмотрят, и, я надеюсь, влюбятся в этот вид спорта. Я считаю, что такие шоу полезны. Вы знаете, когда я впервые оказался в Америке, мы с менеджером поехали на боксерское шоу. Там не было чемпионских боев, простое шоу. Вы не представляете, там такие ребята были: ноль техники, ноль выносливости, но это было интересно. Я считаю, что такой формат иногда нужно проводить. Это полезно и для бокса, и для телевидения», — цитирует Чудинова РЕН ТВ.

Федор Чудинов сейчас готовится к поединку с Айзеком Чилембой. Их противостояние станет главным боем турнира «Короли ринга», в котором помимо профессиональных боксеров участвуют спортсмены из других дисциплин и популярные блогеры.