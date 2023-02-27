Джейк Пол: «Следующий бой я проведу против Нейта Диаса»

Блогер и боксер Джейк Пол заявил, что готов начать переговоры о боксерском поединке против экс-бойца UFC Нейта Диаса.

«Мы собираемся организовать этот бой [с Диасом] как можно скорее. Я думаю, это это мой следующий бой. Я думаю, это то, чего хотят фанаты, и то, чего хочу я. Было много болтовни, но пора переходить к делу», — приводит слова Пола Boxing Scene.

Диас покинул UFC после 15 лет выступлений в лиге. В последнем поединке он одолел другого ветерана Тони Фергюсона (25-8) 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.