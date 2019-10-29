Биволу присвоен статус суперчемпиона мира по версии WBA
19:13
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) присвоила чемпиону мира в полутяжелом весе россиянину Дмитрию Биволу статус суперчемпиона мира. Об этом сообщил менеджер спортсмена Вадим Корнилов.
— WBA присвоила Биволу статус суперчемпиона мира, — цитирует ТАСС Корнилова.
Вручение нового титула россиянину состоится в ближайшее время.
В последнем поединке 12 октября в Чикаго Бивол единогласным решением судей победил доминиканца Ленина Кастильо и защитил титул регулярного чемпиона мира WBA. Всего на его счету 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.
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