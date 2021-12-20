Фьюри объяснил, почему Владимир Кличко является легендой бокса

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, по каким конкретно критериям считает Владимира Кличко легендой бокса.

«Безусловно, Кличко — легенда бокса, потому что он продолжал побеждать своих соперников одного за другим. Легко завоевать чемпионский титул один раз, однако тяжело раз за разом показывать хорошие выступления на протяжении многих лет.

Владимир Кличко никогда в истории не победил бы меня. Помню, как люди говорили, что Владимир больше не так хорош. Конечно, когда люди проигрывают мне — значит, или им было плохо, или они на спаде.

Постоянство — вот слово, которое я хочу использовать. Постоянно работать в одном тренировочном лагере за другим из года в год — вот что сложно. Это сделало Кличко одним из лучших супертяжеловесов всех времен, ведь он жил боксом и больше ничем. Владимир вел правильный образ жизни, не заводился в боях, тренировался все эти годы. Он был абсолютным профессионалом и топовым бизнесменом», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу TheRingDigital.

Поединок между Тайсоном Фьюри и Владимиром Кличко состоялся в ноябре 2015 года в Дюссельдорфе (Германия). В этом противостоянии единогласным решением судей победил британский боксер.