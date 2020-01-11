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Бивол проведет бой в марте-апреле в США

11:57
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Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол проведет следующий бой в марте или апреле в США, сообщает ТАСС.

В последнем бою, который прошел в октябре 2019 года, Бивол защитил титул чемпиона мира, победив доминиканца Ленина Кастильо по очкам единогласным решением судей.

В активе 29-летнего Бивола 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport

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