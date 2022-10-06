Бивол и Шакил О'Нил провели битву взглядов

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) опубликовал фотографию, на которой он стоит вместе с легендарным баскетболистом, членом Зала славы НБА Шакилом О'Нилом.

Бивол прибыл в Абу-Даби в конце сентября. Он будет проходить акклиматизацию перед боем с непобежденным Хильберто Рамиресом (44-0). Поединок состоится 5 ноября. На кону будет стоять пояс WBA в полутяжелом весе.

В прошлом бою россиянин победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.