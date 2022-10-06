Бывший кандидат на пост главы IBA раскритиковал решение допустить россиян до международных соревнований

Бывший кандидат на пост главы Международной федерации бокса (IBA) нидерландец Борис ван дер Ферст не поддержал решение допустить россиян и белорусов до международных соревнований.

«Решение разрешить участие российских и белорусских боксеров не основано на политике нейтральности и не учитывает интересы мирового боксерского сообщества. Понятно, что IBA находится в заложниках у своего российского руководства. Они полны решимости любой ценой удерживать руководящий орган под своим контролем», — приводит слова ван дер Ферста РИА Новости со ссылкой на Inside the Games.

5 октября совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) принял решение отменить недопуск боксеров из России и Белоруссии к соревнованиям.

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что данное решение организации ставит спорт выше политики.

Ранее совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) проголосовал за допуск боксеров из России и Белоруссии к соревнованиям под эгидой организации с немедленным вступлением в силу.