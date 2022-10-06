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6 октября, 13:04

Бывший кандидат на пост главы IBA раскритиковал решение допустить россиян до международных соревнований

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший кандидат на пост главы Международной федерации бокса (IBA) нидерландец Борис ван дер Ферст не поддержал решение допустить россиян и белорусов до международных соревнований.

«Решение разрешить участие российских и белорусских боксеров не основано на политике нейтральности и не учитывает интересы мирового боксерского сообщества. Понятно, что IBA находится в заложниках у своего российского руководства. Они полны решимости любой ценой удерживать руководящий орган под своим контролем», — приводит слова ван дер Ферста РИА Новости со ссылкой на Inside the Games.

5 октября совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) принял решение отменить недопуск боксеров из России и Белоруссии к соревнованиям.

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что данное решение организации ставит спорт выше политики.

Ранее совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) проголосовал за допуск боксеров из России и Белоруссии к соревнованиям под эгидой организации с немедленным вступлением в силу.

Источник: https://rsport.ria.ru/
Умар Кремлев
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