Бивол хотел бы встретиться с Ковалевым

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжелом весе Дмитрий Бивол назвал боксеров, с кем бы ему хотелось сразиться. Следующим соперником Бивола станет Ленин Кастильо из Доминиканской Республики. Поединок состоится 12 октября.

— Самые интересные соперники? Конечно, это три других чемпиона в нашем весе (Сергей Ковалев, Артур Бетербиев и Александр Гвоздик). Можно добавить сюда и нынешнюю звезду мирового бокса Сауля Альвареса. Это тоже очень интересный соперник, который поднимается в наш весовой дивизион, — цитируют Бивола «Известия».