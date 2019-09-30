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Бивол хотел бы встретиться с Ковалевым

09:25

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжелом весе Дмитрий Бивол назвал боксеров, с кем бы ему хотелось сразиться. Следующим соперником Бивола станет Ленин Кастильо из Доминиканской Республики. Поединок состоится 12 октября.

— Самые интересные соперники? Конечно, это три других чемпиона в нашем весе (Сергей Ковалев, Артур Бетербиев и Александр Гвоздик). Можно добавить сюда и нынешнюю звезду мирового бокса Сауля Альвареса. Это тоже очень интересный соперник, который поднимается в наш весовой дивизион, — цитируют Бивола «Известия».

Дополнительная информация

https://iz.ru/

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