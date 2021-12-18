Бетербиев прокомментировал победу нокаутом над Брауном

Российский боксер Артур Бетербиев прокомментировал свою победу нокаутом над американцем Маркусом Брауном в главном поединке вечера бокса организации Top Rank.

«Это очередной опыт для меня. Это бокс, никогда не знаешь, что может произойти, мы готовы к любому поединку, к лучшим соперникам. Чтобы быть лучшим, нужно победить лучших», — приводит ТАСС слова Бетербиева.

Бетербиев победил Брауна нокаутом в девятом раунде и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе. Теперь на счету 36-летнего россиянина 17 побед в 17 боях в профессиональной карьере.