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Бетербиев: «Искренне поздравляю Усика и всю Украину с заслуженной победой»

20:23
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Чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал, за кого болел в бою Этони Джошуа — Александр Усик.

«Когда у меня спрашивали прогноз на бой, я отвечал, что выиграет Джошуа. Потом уже из моих интервью сделали нарезку, как будто я настроен против Усика и болею за Энтони.

Но это не так.

Я выражал свое мнение, основанное на том, с какими соперниками встречались эти боксеры, как проводили бои и тд.

У меня не было и нет предвзятого отношения к любому из них. Я за бокс. За честный, красивый бокс. В котором обязательно будет победитель и проигравший.

В этом бою выиграл Александр. И я искренне поздравляю его, его команду и всю Украину с красивой, заслуженной победой!» - написал Бетербиев в Instagram.

 

26 сентября украинский боксер Александр Усик одолел британца Энтони Джошуа и стал чемпионом мира. Усик стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).

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Иван Шитик все материалы автора

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