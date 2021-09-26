Букмекер назвал позором то, что на Украине не показали бой Усика

Букмекер одного из самых престижных клубов ставок Лондона Алекс Митчелл прокомментировал итоги поединка Александра Усика против Энтони Джошуа, который завершился в Лондоне победой украинского боксера.

«Для фанатов Джошуа — этот поединок стал большим разочарованием. Я всегда говорил, что Усик — прекрасный боксер, но на деле никто не подозревал, что настолько. Если отбросить все сожаления и эмоции, то всем становится ясно, что Усик — прекрасный боксер. Он был лучше Джошуа, доминировал во время всего поединка. Он был лучше в начале поединка, в течение боя, а в конце, если бы ему дали время, то он нокаутировал бы Джошуа. Усик показал себя бойцом мирового уровня.

Это позор, если бой не показали ни на одном украинском телеканале. Украинцы были бы счастливы увидеть победу Усика. Он ведь приехал в Лондон, победил Джошуа. Это позор. В Англии с трансляцией все было отлично», — заявил Митчелл РЕН ТВ.