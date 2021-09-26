Бывший чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях Рой Джонс поделился мнением о возможном поединке между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Поверьте мне, никому из нас не нужен бой Усика и Фьюри, — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу IFL TV. — Вам он просто не нужен. Потому что в реальной жизни большой технарь побеждает маленького технаря в подавляющем количестве случаев. Никто из них не нокаутирует другого. В этой паре и у большого и у маленького нет нокаутирующего удара. Они просто будут тереться друг о друга перчатками на протяжении кучи раундов. Это очень скучно. Обычному зрителю бокса на это будет тяжело смотреть.

Да, технически это будет хороший бой, потому что оба очень умны, это будет бокс просто другого уровня. Но сейчас в боксе мы хотим видеть зрелище. Мы хотим видеть нокауты. Хотим знать, что в любой момент может вылететь тот самый удар, и случится нокаут. Мы должны играть в шашки, а не шахматы. Шахматы — очень умная игра, но там есть мат. А мат означает конец игры. А нам не нужен конец. Если Усик и Фьюри сейчас подерутся — интриг в дивизионе больше не останется. У нас есть два технаря в тяжелом весе и группа ребят-нокаутеров. Вот и сводите их друг против друга, чтобы все было интересно и непредсказуемо".

В ночь с 25 на 26 сентября Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением и стал чемпионом мира в тяжелом весе по четырем титульным версиям.