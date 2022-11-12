Батыргазиев победил Нуньеса. Теперь у россиянина 7 побед в 7 боях

Российский боксер Альберт Батыргазиев одержал победу над панамцем Рикардо Нуньесом на турнире в Москве. Боксеры выступают в легкой весовой категории.

По итогам 10 раундов судьи единогласным решением отдали победу 24-летнему представителю России. Для него этот поединок стал седьмым в карьере на профессиональном уровне. Во всех он одержал победы.

На счету 29-летнего Нуньеса 27 боев на профессиональном уровне, в которых он одержал 23 победы.