Умар Кремлев встретился с президентом Палестины

Президент IBA Умар Кремлев провел встречу с президентом Палестины, чтобы обсудить развитие бокса в стране.

«Всегда приятно встретиться с президентом Аббасом и обсудить с ним развитие нашего вида спорта. Уверен, что с таким подходом и любовью к боксу Палестина скоро покажет отличные результаты на соревнованиях IBA», — написал Умар Кремлев в своем Telegram-канале.

Главным пунктом повестки было обсуждение строительства боксерского центра в Палестине, в городе Аль-Рам. Под площадку выделено 2600 квадратных метров земли.

Планируется, что в 2024 году центр будет официально открыт и в этом же году пройдет чемпионат Азии в Палестине.

Прошла торжественная церемония закладки первого камня в фундамент первого боксерского центра в Палестине.