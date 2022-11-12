Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

12 ноября, 23:23

Умар Кремлев встретился с президентом Палестины

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент IBA Умар Кремлев провел встречу с президентом Палестины, чтобы обсудить развитие бокса в стране.

«Всегда приятно встретиться с президентом Аббасом и обсудить с ним развитие нашего вида спорта. Уверен, что с таким подходом и любовью к боксу Палестина скоро покажет отличные результаты на соревнованиях IBA», — написал Умар Кремлев в своем Telegram-канале.

Главным пунктом повестки было обсуждение строительства боксерского центра в Палестине, в городе Аль-Рам. Под площадку выделено 2600 квадратных метров земли.

Планируется, что в 2024 году центр будет официально открыт и в этом же году пройдет чемпионат Азии в Палестине.

Прошла торжественная церемония закладки первого камня в фундамент первого боксерского центра в Палестине.

Умар Кремлев
3
Читайте также
Медведеву не вернуть первую строчку в этом году. Где может оказаться россиянин в конце сезона?
Грузинский фигурист Квителашвили ушел от Тутберидзе. В чем причина?
Заявление Макрона о Херсоне разозлило французов
Появились кадры передвижения бронетехники НАТО под Херсоном
Читателей Sky News возмутило требование премьера Австралии к Путину
Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Батыргазиев победил Нуньеса. Теперь у россиянина 7 побед в 7 боях
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости