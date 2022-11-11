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11 ноября, 10:19

Рой Джонс включил Бивола в топ-4 лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший поделился мыслями о четырех лучших боксерах мира вне зависимости от весовой категории.

«Это действительно непростой вопрос, но было бы правильно прямо сейчас назвать Фьюри. Фьюри должен быть номером один. Затем Теренс Кроуфорд. Потом, вероятно, следовало бы назвать Александра Усика, он был бы третьим номером. Дмитрий Бивол будет номером четыре. А кто должен быть пятым, даже не знаю», — приводит слова Джонса talkSPORT.

В середине октября 2022 года Рой Джонс-младший заключил сделку с промоушеном Official Celebrity Boxing и ему ищут соперника для возвращения на ринг. В последний раз он дрался против Майка Тайсона в выставочном поединке в 2020 году. Бой закончился вничью.

Всего на счету 53-летнего боксера 66 побед и 9 поражений в профессиональной боксерской карьере.

Источник: talksport
Бокс
Александр Усик
Дмитрий Бивол
Рой Джонс
Тайсон Фьюри
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