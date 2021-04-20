Баста объяснил, почему не взялся бы за организацию поединка Джигана и Емельяненко

Российский рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) заявил о нежелании проводить поединок между Джиганом и Александром Емельяненко в рамках своей боксерской промоутерской компании Gazfight.

«Нет, конечно, — сказал Баста на пресс-конференции, отвечая на вопрос «СЭ» о том, возможен ли бой Емельяненко — Джиган в его промоушене. — Это же очевидно, что я этим не занимаюсь. Мне в музыке интересно заниматься чем-то удивительным, достойным, а в шоу-бизнесе есть разное. А так многие готовы взяться за организацию такого поединка, но мне лично этим заниматься не интересно. Есть серьезные спортсмены, которые хотят показать свой уровень и добиться».

Поединок между Емельяненко и Джиганом планируется провести по правилам бокса. Дата боя и площадка, на которой он пройдет, пока не определены.

Первый турнир Gazfight состоится 21 мая в Химках. В главном бою вечера сразятся россияне Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов. Поединок пройдет в новой весовой категории бриджвейт (до 101,6 кг), а его победитель станет претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBC.

(Ислам Бабаджанов)