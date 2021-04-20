Кудряшов рассказал о дальнейшей судьбе Поветкина в боксе

Российский боксер Дмитрий Кудряшов высказал мнение насчет дальнейшей карьеры Александра Поветкина в боксе.

«Я не считаю дни, когда мы с ним разговариваем, но сейчас хотелось бы пожелать Александру верных решений и немного обстраиваться от толпы — от всего того, что ему советуют и предрекают. У Александра все есть, чтобы самому выбрать правильный путь и принять правильное решение. Александру всех благ, у него маленький ребенок, и ему сейчас есть чем заняться. Это его жизнь, это его бокс, и только ему решать, что делать дальше. Я бы вообще хотел, чтобы он всегда боксировал», — сказал Кудряшов после пресс-конференции Gazfight.

Последний бой Поветкина состоялся в ночь на 28 марта в Гибралтаре. В матче-реванше российский спортсмен уступил Диллиану Уайту техническим нокаутом в 4-м раунде.

Кудряшов вернется на ринг 21 мая в Химках, где он встретится с Евгением Романовым. Бой пройдет в бриджвейте (до 101,6 кг) на первом турнире промоутерской компании рэпера Басты.

(Ислам Бабаджанов)