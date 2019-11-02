Артур Бетербиев: «У Сен-Пьера есть чисто спортивный интерес провести бой с Хабибом»

Вторая часть большого интервью «СЭ» с чемпионом мира в полутяжелой весовой категории по версиям IBF и WBC Артура Бетербиева.

— Несмотря на то, что Сен-Пьер завершил карьеру, он продолжает находиться в тренировочном режиме.

— Да, постоянно, я в шоке от него. Главное, что у него нет изнурительных тренировок. Максимум час занятий спортивной гимнастики, потом сходит вечером поборется. На следующий день еще чем-нибудь займется, но без нагрузок. Это интересный подход, я бы тоже так делал.

— Есть чувство, что Сен-Пьер стал в чем-то хуже за 5 лет?

— Нет. У него есть чисто спортивный интерес провести бой с Хабибом. Он говорит, что это очень хороший вызов. Ради Нурмагомедова Сен-Пьер бы вернулся.

— Верите, что такой бой состоится?

— Почему нет? Думаю, что Жоржа зря недооценивают. Он — крепкий парень, до сих пор режимит. Зимой он заезжал ко мне домой, на улице минус 15 или 20 градусов, а он — в футболке. Я к нему в куртке вышел, спросил: «Ты что делаешь, давай в тепло!». А он: «Мне все равно, я принимаю ледяные ванны». Он показывал мне, что какой-то русский парень работает по этой системе, сказал, что очень круто.

— В гости к Сен-Пьеру ходили?

— Да. Он тогда в квартире жил, сейчас, кажется, съехал. У него ведь, кажется, третий ребенок родился.

— Как у Жоржа с боксом?

— С боксом у него неплохо, он любит ходить к Фредди Роучу, работать с ним.

Артур Бетербиев — о встрече с Ковалевым, Канело и дружбе с Сен-Пьером