Артур Бетербиев: «Если так и не проведу бой с Ковалевым, ни на копейку не пожалею»

Вторая часть большого интервью «СЭ» с чемпионом мира в полутяжелой весовой категории по версиям IBF и WBC Артура Бетербиева.

— Когда в последний раз пересекались с Ковалевым?

— Я с ним виделся, когда он защищал титул в Квебеке против Исмаила Силлаха (30 ноября 2013 года, Ковалев победил нокаутом во втором раунде. — Прим. «СЭ»). Я боксировал в том карде. Просто стоял в стороне, не подходил к Сергею. Он подошел, поздоровался, поинтересовался, как дела, с кем у меня бой. Спросил мой рекорд — я никогда ни у кого не спрашивал рекорд, кстати. В общем, немного пообщались с Ковалевым.

— Это ведь было достаточно давно, в ноябре 2013 года.

— А, точно, подождите, мы ведь с ним еще пересекались. На каком-то вечере в Монреале.

— Уже после его поста про ваш с ним бой в любителях?

— По-моему, да. Еще с училища, с 17 лет работаю над важной чертой характера — над сдержанностью. С годами мудреешь. Это спорт, я готов решить нашу ситуацию с Ковалевым на ринге. Не стал бы с ним даже в словесную перепалку вступать. Знаю, что это ни к чему хорошему не приведет, по себе знаю. Не было смысла выяснять с ним что-то прямо на том вечере. Если придет день, разберемся на ринге.

— Получается, вы тогда увидели Ковалева, думали подойти, но сдержались?

— Не совсем так. О чем поговорить?

— О его публикации.

— Вы ведь ходили в садик, учились в школе. Помните, что там кто-то был сильнее, кто-то слабее, кто-то хулиганил. Все помнят. Я ведь все помню и знаю о себе, зачем мне кому-то что-то доказывать.

— Если вы завершите карьеру, так и не встретившись с Ковалевым на ринге, сильно пожалеете?

— Ни на копейку не пожалею.

Артур Бетербиев — о встрече с Ковалевым, Канело и дружбе с Сен-Пьером