Артур Бетербиев: «Бивол не может говорить о моей мощи, потому что он не принимал мой удар»

Чемпион IBF и WBC в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0) прокомментировал слова чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (20-0).

Ранее Бивол сказал, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-2) развил свою мощь с помощью тайминга и точности, а у Бетербиева и Джо Смита есть природная сила.

«Бивол не может что-то говорить о моей мощи, потому что он никогда не принимал мой удар в профессионалах, — сказал Бетербиев в интервью BeatsBoxingMayhem. — Он может сравнивать удары Джо Смита и Канело, потому что он с ними дрался. Но по отношению ко мне он говорит неправду. Он не может сравнивать».

Следующий бой Бетербиев проведет против чемпиона WBO Смита-младшего (28-3) 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

В мае Бивол победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113).