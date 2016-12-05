Андрей Рябинский: "Трояновский должен провести реванш с Индонго"

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский отметил, что россиянину Эдуарду Трояновскому следует провести бой-реванш с Джулиусом Индонго и только после этого подумать о завершении карьеры. В субботу Трояновский сенсационно проиграл Индонго нокаутом в первом же раунде. Боксер из Намибии отобрал оба пояса 36-летнего россиянина по версиям IBO и IBF.

– В боксе есть такая штука, как lucky punch, который летит навстречу, и его не видишь. Вот это тот самый случай, – цитирует "Р-Спорт" Рябинского. – Теоретически это может случиться с любым боксером. Другое дело – Эдик находится на таком уровне, что не должен этого допускать. Мы будем с ним обсуждать его будущее. Думаю, что реванш за эти два пояса стоит провести, будем вступать в переговоры. А дальше еще один-два боя - и завершать карьеру или сразу завершать карьеру после реванша. Это мое мнение. Но реванш стоит сделать в любом случае, а уже после как-то думать о том, чтобы завязывать.