Андрей Рябинский: «Бой Поветкина с Усиком реален, но не нужен»

Глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский прокомментировал возможный бой Александра Поветкина с Александром Усиком.

— Если вопрос стоит так: реален ли теоретически этот бой, тот ответ — да, реален, — сказал Рябинский. — Можно найти вариант, чтобы два этих хороших парня встретились где-то в мире и подрались. Но как сказали в команде Усика, у них другие планы. У нас тоже другие планы. Зачем двум хорошим людям драться? Да и политика вмешается. Из соперников будут делать врагов. Этого не нужно.

22 августа Поветкин нокаутировал британца Диллиана Уайта в пятом раунде и стал обладателем пояса WBC Silver. (Михаил Потапов)