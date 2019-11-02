Андре Уорд: «Поставил бы на победу Альвареса над Ковалевым в поздних раундах»

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд прокомментировал предстоящий бой Сергея Ковалева и Сауля Альвареса. Поединок за чемпионский титул WBO пройдет в ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе.



— Я не увидел сильной правой руки Ковалева в поединке с Ярдом, — приводит BoxingScen слова Уорда. - Я смотрел весь бой, он не был уверен в себе, как раньше. Теперь он больше не Крушитель, он Сергей Ковалев. Это большая разница. Тот парень ушел, его кже нет. Впереди — бой Канело с Сергеем Ковалевым, грозным и опасным соперником, но уже не таким, что был раньше.



Думаю, первые шесть раундов будут очень интересными. Максимум в них для Альвареса — 3-3 по раундам или даже 2-4. Но в конечном итоге Альварес будет наносить удары по телу Ковалеву, а Сергей не умеет так работать по корпусу. Поставил бы на победу Альвареса в поздних раундах. Или даже решением судей.