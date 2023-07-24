Амир Хан возвращается в бокс: «На следующей неделе будет большой анонс»

Бывший чемпион WBA и IBF в 1-м полусреднем весе Амир Хан (34-6) заявил, что подерется с известным бойцом.

«Примерно на следующей неделе будет большой анонс. Так что, возможно, я снова вернусь на ринг. Это будет суперпоединок. Сделка была настолько привлекательной, что я не мог отказаться. Поэтому я снова вернусь в зал и буду тренироваться. Это будет огромный бой.

Пока что я не могу ничего объявлять, но я выйду на ринг с одним из самых больших имен в боксе. Об этом бое раньше уже говорили много раз. Мне кажется, что Дубай его устроит.

Обе стороны подписали соглашение. Не знаю, следует ли мне называть соперника оппонентом или чемпионом, но на следующей неделе он прилетит в Дубай. Надеюсь, мы устроим пресс-конференцию и анонсируем бой", — приводит слова Хана издание Boxing Social.

Хан завершил карьеру в 2022-м после поражения от соотечественника Келла Брука (40-3).