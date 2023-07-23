Джордж Камбосос победил Макси Хьюза решением большинства судей

Экс-чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (21-2) спорно победил Макси Хьюза (26-6) решением большинства судей (114-114, 117-111 и 115-113).

«Я абсолютно опустошен, — сказал Хьюз после боя. — Никто не думал, что я могу быть на уровне Джорджа. Сегодня вечером я показал, что мне следовало бы поднять руку. Я использовал свою работу ног. Я заставил его промахиваться и расплачиваться. Я наносил более четкие удары. Я не хочу показаться обиженным неудачником, так как буду смотреть и оценивать этот бой, но теперь все здесь знают, кто такой Макси Хьюз».

Бой состоялся 22 июля в городе Шони, США.



