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Альварес проведет бой с Йылдырымом 27 февраля

04:40
Канело Альварес. Фото Instagram
Канело Альварес. Фото Instagram
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Мексиканец Канело Альварес 27 февраля проведет бой против турка Авни Йылдырыма, сообщили источники Майка Коппингера из Athletic. Поединок состоится на стадионе «Хард Рок» Майами. Альварес будет защищать свой объединенный чемпионский титул в среднем весе.

В ближайшее время о проведении боя Альварес — Йылдырым будет объявлено официально.

На счету 30-летнего Альвареса 54 победы и 2 ничьи в 57 поединках. У 29-летнего Йылдырыма на данный момент 21 победа в 23 боях.

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