Альварес хочет провести бой с Ковалевым

Чемпион мира по версиям WBC, WBA Super и IBF в среднем весе Сауль Альварес не заинтересован в поединке против Геннадия Головкина​, утверждает на своей странице в Твиттере инсайдер Майк Коппинджер. По информации источника, мексиканец заинтересован в организации боя с Деметриусом Андраде или Сергеем Ковалевым.

Ранее Головкин признался, что хочет провети реванш против Альвареса, но не хочет драться в Лас-Вегасе, что является условием мексиканца.

Головкин заявил, что хочет провести еще один бой с Альваресом