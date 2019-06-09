Головкин заявил, что хочет провести еще один бой с Альваресом

Казахстанский боксер Геннадий Головкин после победы над канадцем Стивом Роллсом заявил, что хочет вновь выйти на ринг против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.

— Вы знаете, с кем я хочу драться. Я готов к сентябрю, я готов к бою с "Канело", - цитирует Головкина Sports.kz.- Приведите его ко мне. Если вы готовы к Big drama show, то передайте это "Канело". Это большой бизнес. Я получил хороший опыт в первых двух боях и сделал выводы. Для меня не так важны пояса, я просто хочу у него его выиграть.

37-летний Головкин ранее провел два боя с Альваресом. В последнем поединке с мексиканцем он уступил, а до этого еще один их бой завершился ничьей.