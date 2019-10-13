Александр Усик: «Готов к боям с Джошуа, Руисом или Уайлдером»

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик после дебютного боя в супертяжелом весе против Чезза Уизерспуна отметил, что готов драться с лучшими боксерами в этом дивизионе.

— Я очень доволен, ждал дебюта в супертяжелом весе, — приводит слова Усика канал DAZN в YouTube. - Я немного переживал из-за того, что поменялся соперник, хотя и не говорил об этом. Я немного понервничал, но собрался, помолился и Бог помог мне.

Что касается разницы между дивизионами, то есть некоторая, но я и раньше боксировал в супертяжелом весе. Но разница, конечно, есть.

План был в том в том, чтобы не боксировать нагло. Нужно было ждать подходящего момента для досрочной победы. Готов ли я к Джошуа, Руису или Уайлдеру? Не знаю, показал ли это бой, но я готов к поединкам с ними. Я благодарю всех и боксирую для каждого.