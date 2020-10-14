Российский боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал информацию об отказе американца Кевина Джонсона от поединка с Муратом Гассиевым за пояс WBA International.

Ранее Джонсон неоднократно называл Гассиева трусом, пытаясь до боя вывести оппонента из себя. Вместо американца на поединок с Гассиевым выйдет албанский боксер Сефер Сефери. Бой должен состояться 31 октября в Сочи.

— Как часто бывает: если человек много говорит, то, как правило, мало делает, — приводит «РЕН ТВ» слова Шлеменко. — Здесь точно такая же ситуация произошла с Джонсоном. У него довольно хороший опыт. И для дебюта в тяжелом весе даже очень хороший, значимый боец. Такая серьезная проверка будет для Мурата Гассиева. Интересно посмотреть, как подготовился Мурат. И как он будет чувствовать себя в тяжелом весе. Мне кажется, ему будет не слишком легко... Опыт у Сефери однозначно есть. Это не проходной боец.