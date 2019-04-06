Александр Красюк: "Усик сможет достичь уровня братьев Кличко"

Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк считает, что его подопечный сможет добиться успеха в тяжелом весе. Бывший абсолютный чемпион в первом тяжелом весе проведет первый бой в наивысшей весовой категории 25 мая против Карлоса Такама.

- Усик приносит в тяжелый вес навыки олимийскго чемпиона и опыт абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе, - цитирует matchroomboxing.com Красюка. - У него есть все, чтобы достичь уровня великих братьев Виталия и Владимира Кличко, объединить пояса и надолго возглавить дивизион. Это путешествие стартует 25 мая с Карлоса Такама. Давайте станем свидетелями того, как его рассказ становится историей.