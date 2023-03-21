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Карл Фроч: «Если бой Фьюри и Усика не состоится, виноват будет Фьюри»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч (33-2) считает, что многие фанаты чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0) отвернутся от него, если не состоится его бой с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0).

«Я думаю, что бой [Усика и Фьюри] состоится, но меня больше всего беспокоит ограничение по времени, — сказал Фроч на Froch on Fighting. — Если поединок не состоится сейчас, то это будет на совести Тайсона Фьюри, и я думаю, что все это будет выглядеть для него просто ужасно.
Помните Тайсона Фьюри в преддверии его потенциального боя с Эй Джеем? Он утверждал, что будет драться с Джошуа бесплатно и отдаст деньги на благотворительность. А теперь вдруг на горизонте бой с Усиком, и он требует 70 процентов от гонорара. Иногда я думаю про себя, что Фьюри может быть ходячим противоречием».

Ранее Усик заявил, что он сделал все, чтобы бой с Фьюри состоялся.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

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